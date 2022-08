Motorista estava embriagado - Reprodução/TV Globo

Publicado 05/08/2022 10:13 | Atualizado 05/08/2022 10:59

Dois motociclistas foram atropelados por um empresário que dirigia embriagado, nesta sexta-feira, 5, no Distrito Federal. Uma das vítimas não resistiu e morreu. O motorista era o paquistanês Wasim Aftab Malik, de 46 anos

Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal, garrafas de bebida alcoólica vazias foram encontradas no interior do veículo. Malik dirigia um m Fiat Mobi em alta velocidade, quando colidiu com as duas motocicletas e arrastou uma das vítimas, de 52 anos. O homem morreu ainda no local. O segundo motociclista, de 28, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o Hospital Regional de Ceilândia (HRC). Uma das motocicletas foi partida ao meio por causa da violência da batida.

O suspeito foi conduzido para a 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia) e segue preso. Ele realizou o teste do bafômetro, que constatou a embriaguez.

Malik pode ser indiciado por homicídio culposo na direção de veículo automotor além de lesão corporal culposa. O empresário é dono de um supermercado, conhecido como Minimercado de Dubai, em Águas Claras.