Reconstituição das mortes de Dom e Bruno com agentes da PF e AmarildoDivulgação / Polícia Federal

Publicado 06/08/2022 12:32

A Polícia Federal realiza neste sábado, 06, uma operação para cumprir sete mandados de prisão no Vale do Javari, no Amazonas. O local foi onde o jornalista Dom Phillips e o indigenista Bruno Pereira desapareceram em junho deste ano. Os dois foram mortos a tiros e tiveram os corpos queimados e enterrados. A dupla fazia uma expedição em uma região conhecida pela presença de quadrilhas de traficantes, roubo de madeira, pesca ilegal e avanço do garimpo em terra indígena.

Dentre os presos da ação deste sábado Amarílio de Freitas Oliveira, conhecido como "Dedei", preso em uma boate em Atalaia do Norte. O local tem a maior parte do território do Vale do Javari.

Segundo a PF, a operação busca prender integrantes de uma quadrilha de pesca ilegal em terras indígenas a qual Amarildo, um dos suspeitos pelos assassinatos de Dom e Bruno, fazia parte. O chefe do bando, conhecido como "Colômbia", está preso é investigado pelas mortes da dupla.

Agentes da PF atuam em Atalaia do Norte, comunidades ribeirinhas, e no município de Benjamim Constant além de uma cidade próxima. Dos sete mandados, um é contra "Colômbia" e Amarildo que agora irá responder também por pesca ilegal. Três deles são contra familiares de Amarildo e outros integrantes da quadrilha.