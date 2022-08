O WhatsApp é um dos principais meios digitais de comunicação entre consumidores - Pixabay - Creative Commons

Publicado 09/08/2022 12:27 | Atualizado 09/08/2022 13:07

O aplicativo WhatsApp anunciou nesta terça-feira, 9, um novo recurso que permite esconder o "online" nas contas, uma opção que era esperada há bastante tempo pelos os usuários da plataforma. O recurso será liberado aos poucos e estará disponível para todos ainda este mês.

Os usuários também poderão deixar grupos sem que todos os integrantes fiquem sabendo, além de bloquear capturas de tela — print screen — em mensagens de visualização única. Não será preciso mudar as configurações da conta, porque as alterações serão ativadas automaticamente.

Até então, não era possível tirar o status "online" do WhatsApp. Caso o usuário abrisse o aplicativo, o aviso aparecia para todos os seus contatos. Agora será possível decidir quem pode ver esse status.



Veja como ocultar o "online" da conta

Nas configurações, selecione "Conta";

Selecione "Privacidade";

Clique em "Visto por último e online";

Escolha quem pode ver o "visto por último" — "Todos", "Meus contatos", "Meus contatos, exceto..." e

"Ninguém" -;

"Ninguém" -; Escolha quem pode ver o "online" — todos ou a mesma opção escolhida no "visto por último" -.

Ao esconder o "online" e o "visto por último", o usuário não conseguirá ver essas informações nas contas de outras pessoas.

Saída silenciosa dos grupos

A mudança que, será liberada a partir desta terça-feira, 9, poderá ser observada no aviso que o aplicativo mostra antes de o usuário sair de um grupo. O aplicativo perguntará apenas se você realmente deseja deixar a conversa. Caso ela esteja disponível, será exibida uma janela avisando que "somente os admins serão notificados quando você sair do grupo".

Bloqueio de captura de tela

O WhatsApp também anunciou que está testando um bloqueio da captura de tela em mensagens de visualização única, incluindo fotos e vídeos. A ideia é oferecer mais uma camada de proteção para o usuário compartilhar registros quando não quiser torná-los disponíveis para sempre aos seus contatos. A funcionalidade ainda não está acessível para todos, mas será liberada em breve.

Por que os novos recursos não aparecem para mim?

O app costuma liberar novos recursos aos poucos e é possível que as atualizações não estejam disponíveis para todos os usuários. A recomendação para conseguir receber os novos recursos é manter o aplicativo sempre atualizado. Isso não garante que as mudanças aparecerão logo que são lançadas, mas tendo a versão mais recente do aplicativo, estará apto para receber a nova funcionalidade.

Realizar a atualização do WhatsApp, basta acessar o Play Store (Android) ou App Store (Apple) e buscar pelo nome do aplicativo. Em seguida, veja se está disponível a opção "Atualizar", clique e aguarde o download. O aplicativo vai reiniciar e, assim que acabar, estará atualizado.

É importante lembrar que, se em vez de "Atualizar", o botão estiver com a mensagem "Abrir", o aplicativo já está com a versão mais recente instalada.