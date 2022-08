Polícia Federal realiza operação para combater fraudes no INSS - Divulgação: Polícia Federal

Publicado 10/08/2022

A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta quarta-feira, 10, a operação Opus Ficta II para desmantelar uma associação criminosa suspeita de fraudar diversos benefícios previdenciários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no Mato Grosso.

Foram expedidos, pela 7ª Vara Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso, 17 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva nas cidades de Cuiabá, Várzea Grande (MT), Chapada dos Guimarães (MT), Cáceres(MT), Mirassol d´Oeste (MT), Primavera do Leste (MT) e Goioerê (PR). A Justiça também autorizou o sequestro de bens móveis e imóveis.



Segundo a PF, as investigações foram iniciadas em 2017. Os suspeitos teriam fraudado aposentadorias por idade e por tempo de contribuição, com a inserção no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), de vínculos empregatícios falsos, com empresas com status de suspensa ou cancelada/inativa desde, no mínimo, 2004, através da Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social (GFIPs).



“As aposentadorias fraudulentas geraram um prejuízo que chega a R$ 2.238.174,98 milhões. Caso a operação não fosse realizada hoje, o prejuízo do INSS poderia ser de R$ 10,2 milhões”, afirma a PF.



A operação teve o apoio do Núcleo de Inteligência Previdenciária e Trabalhista no Estado do Mato Grosso (NUINT/MT) que faz parte da Força Tarefa Previdenciária. Os envolvidos responderão pelos crimes de estelionato previdenciário, associação criminosa, falsidade ideológica e inserção de dados falsos em sistemas de informações.