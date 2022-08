O clube flutuante ficou a deriva em Balneário Camboriú - Reprodução/ Redes Sociais

Publicado 10/08/2022 13:42

Um clube flutuante, que ainda seria inaugurado, se soltou e ficou à deriva na manhã desta quarta-feira (10). O espaço estava na Barra Sul de Balneário Camboriú, Litoral Norte de Santa Catarina, e foi destruído devido à chuva e aos fortes ventos causados pelo ciclone que passa pelo Sul do Brasil. Ao jornal ND+, a assessoria do clube confirmou o acidente. Nas imagens, é possível ver o flutuante a deriva.

— Jornal O Dia (@jornalodia) August 10, 2022

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o flutuante não suportou a pressão, se soltou e foi parar depois da Ilha das Cabras. Ele teria ainda se partido em pedaços. O Barco Pirata tentou ajudar no resgate das cinco pessoas que estariam a bordo junto ao serviço de socorro de Ricardo Koeddermann.

Ao Página 3, Ricardo disse que apesar do esforço dele e do Barco Pirata, não foi possível salvar o flutuante e que sua lancha, “Atrevida”, quase naufragou devido às péssimas condições no mar.