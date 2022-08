Passageira idosa viralizou nas redes sociais ao pular a catraca do ônibus para fugir de uma briga entre estudante e motorista - Reprodução

Passageira idosa viralizou nas redes sociais ao pular a catraca do ônibus para fugir de uma briga entre estudante e motoristaReprodução

Publicado 10/08/2022 17:16

VÍDEO: Idosa pula catraca de ônibus para fugir de briga entre motorista e passageiro em BH pic.twitter.com/gRmoFvCAsH — BHAZ (@portal_bhaz) August 10, 2022 Belo Horizonte - Para escapar de uma briga entre passageiro e motorista da linha 202 (Estação Vila Oeste/Nova Cintra), uma idosa pulou a catraca do ônibus e virou assunto em Belo Horizonte após o vídeo viralizar nas redes sociais na segunda-feira, 9. De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a confusão teve início após a recusa de um estudante a pagar a passagem.

Acomodada em um dos assentos preferenciais, a mulher, mesmo assustada, mostrou agilidade para pular a catraca quando os dois homens começaram a trocar socos e pontapés dentro do ônibus. Em nota, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte (SetraBH) condenou o desdobramento do caso, alertando que, em caso de agressão verbal ou física, o profissional é orientado a acionar as forças de segurança pública.



"O SETRABH se solidariza com o nosso profissional, vítima deste crime covarde, e está envidando todos os esforços para que tal atitude seja punida pela aplicação das penas previstas no Código Penal, bem como envidando os esforços para que não haja mais repetição desta cena criminosa e lamentável", diz trecho da nota.