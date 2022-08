Operação busca combater grupo criminoso que frauda o Auxílio Emergencial - Divulgação: Polícia Federal

Publicado 11/08/2022 10:44

A Polícia Federal (PF) deflagrou na desta quinta-feira, 11, a operação Opus Ficta II para desmantelar um grupo criminoso que pratica fraudes no Auxílio Emergencial. Os agentes cumprem dois mandados de busca e apreensão nas cidades de Penápolis e Turiúba no estado de Paulo.



Os acusados falsificavam documentos e utilizavam dados de terceiros para fazer contratos com empresas de telefonia, abrir contas em bancos, fazer pagamentos via boletos e realizar transações bancárias ilícitas com o auxílio.

Segundo a PF, as investigações foram iniciadas em julho de 2021. Os suspeitos podem ter recebido, pelo menos, 20 contas do benefício. Os mandados foram expedidos pela Justiça Federal em Araçatuba.



Ainda de acordo com a corporação, a investigação continua com a análise dos materiais apreendidos. Os envolvidos poderão ser responsabilizados pelo crime de furto qualificado, que gera prisão de dois a oito anos e multa.