Vendaval e frente fria deixam moradores sob condições climáticas similares às de regiões polares - Divulgação/ Defesa Civil

Publicado 20/08/2022 16:11 | Atualizado 20/08/2022 16:20

Belo Horizonte - A Defesa Civil reportou uma das mínimas históricas em sensação de temperatura no Brasil. Na madrugada deste sábado, 20, a Estação Cercadinho, no Bairro Buritis, Região Oeste de Belo Horizonte, foi assolada por ventos que passaram dos 100 km/h.

Somado à frente fria e outros fatores climáticos, quem estivesse nas áreas mais elevadas, como os bairros Buritis, Belvedere e Mangabeiras, às 6h da manhã, sentiria um frio equivalente ao de regiões polares, diante dos -19,9 ºC de sensação térmica.



Segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia será de céu nublado a parcialmente nublado na capital mineira. A temperatura mínima fica em 10 °C, a máxima estimada é de 19 °C. A umidade relativa mínima do ar fica em torno de 50% à tarde.



No domingo, 21, a máxima chegará aos 20ºC. A temperatura fica entre 10°C e 23°C, com céu claro pela manhã e encoberto durante a tarde e noite. A umidade relativa do ar fica em torno de 40%. Entretanto, vale salientar que essas temperaturas não refletem diretamente a sensação térmica.