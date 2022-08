Homem saiu do mercado sem pagar mercadoria - Reprodução/Twitter

Homem saiu do mercado sem pagar mercadoria Reprodução/Twitter

Publicado 24/08/2022 20:49 | Atualizado 24/08/2022 20:50

Salvador - Um homem foi flagrado roubando 120 quilos de carne em um supermercado às margens da BR-367, na saída da cidade de Eunápolis para Porto Seguro, no extremo sul da Bahia. A ação foi flagrada pelas câmeras de segurança do estabelecimento.



O crime foi cometido no início deste mês, mas a gravação só foi divulgada nessa terça-feira (23) após o supermercado perceber que havia mercadoria faltando e checar no estoque. Depois disso, os funcionários resolveram verificar as câmeras de segurança e perceberam o que tinha acontecido.

Nas imagens, é possível ver o homem chegando no estabelecimento e estacionando o carro. Outras duas pessoas também desceram do veículo com ele — que são investigadas pela polícia por serem possíveis cúmplices da ação.

Depois, o mesmo homem aparece colocando os pedaços de carne no carrinho do mercado e saindo pelo estacionamento do local. Além dos 95 quilos de carne seca, ele pegou 25 quilos de bacon, um fardo de papel higiênico e um pacote de biscoito. No trajeto até a saída, o homem não foi abordado por nenhum funcionário do local, guardou a mercadoria no carro e saiu. A gerência do supermercado registrou o crime na delegacia e a polícia ainda tenta identificar o responsável para prendê-lo.