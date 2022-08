Brasil

Varíola dos macacos: Brasil tem 1º caso de transmissão de homem para cachorro

Principal suspeita é de que a transmissão para o filhote, que não teve a raça identificada, aconteceu por meio do dono, que foi diagnosticado com a doença no início do mês

Publicado 25/08/2022 20:16 | Atualizado há 15 horas