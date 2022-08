Delegado da PF, Roberto Moreira da Silva Filho, de 35 anos - Reprodução

Publicado 27/08/2022 11:54

Publicado 27/08/2022 11:54

O delegado da Polícia Federal (PF) Roberto Moreira da Silva Filho, de 35 anos, morreu durante uma operação contra a extração ilegal de madeira, em Aripuanã, em Mato Grosso, após ser atingido por um tiro, neste sábado, 27. Segundo a PF, o delegado e sua equipe estavam abordando caminhões que passavam pelo local.

Entretanto, um dos veículos descumpriu a ordem de parada da polícia, e tentou atropelar os agentes. Os polícias então atiraram e uma das balas bateu no caminhão e voltou atingindo o delegado. Ainda não se sabe de onde partiu o tiro, se foi da arma dele ou de um colega, de acordo com a polícia.

O ministro da Justiça e Segurança Pública Anderson Torres, através das redes sociais, lamentou o ocorrido e disse que recebeu a notícia com "imenso pesar".



Roberto Filho era de Brasília e estava havia menos de dois anos em Mato Grosso, para atuar no combate a crimes ambientais. Atualmente, ele era chefe da Delegacia de Repressão a Crimes Contra o Meio Ambiente e Patrimônio Histórico (DELEMAPH-MT).



Nos últimos meses, várias operações foram deflagradas contra garimpos ilegais e extração de madeira sem autorização no estado, inclusive em terras indígenas.