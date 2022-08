Os mandados são cumpridos em Teresina, capital do Piauí - Divulgação/Polícia Federal

Os mandados são cumpridos em Teresina, capital do PiauíDivulgação/Polícia Federal

Publicado 27/08/2022 14:50

Teresina- A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira, 26, a Operação Calceus, no Piauí. A ação visa cumprir seis mandados de prisão preventiva contra uma organização criminosa especializada em extorsões mediante sequestro contra servidores da Caixa Econômica Federal no estado. As ordens judiciais, expedidas pela 1ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Piauí estão sendo cumpridas em Teresina.

Em 2020, foi iniciada a investigação do crime, que era realizado pelo grupo com violências e graves ameaças contra os funcionários do banco e suas famílias. A quadrilha conseguiu extrair cerca de R$490 mil do cofre de agência bancária da Caixa, na zona sudeste da capital piauiense.

Alguns meses após o caso, os investigados foram responsáveis pelo sequestro de um gerente de outra instituição financeira em Teresina. Na ocasião, a Polícia Civil do Piauí prendeu em flagrante parte dos criminosos.

Os suspeitos vão responder pelos crimes de extorsão mediante sequestro, com pena entre 12 a 20 anos de cadeia, e por integrar organização criminosa.

O nome da operação, Calceus, que significa sapato, refere-se à modalidade de crime conhecida como “sapatinho”, na qual o criminoso sequestra a família da vítima para obter a vantagem ilícita.