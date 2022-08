Agentes localizaram a menina em um ônibus, em Linhares - Divulgação/PRF

Publicado 28/08/2022 11:04 | Atualizado 28/08/2022 11:16

Uma adolescente de 16 anos que fugiu de casa para encontrar o namorado virtual na cidade do Rio de Janeiro, foi resgatada pela Polícia Rodoviária Federal. A jovem partiu da Bahia e foi encontrada em um ônibus no Centro do município de Linhares, no Espírito Santo. O caso aconteceu na última sexta-feira, 26.

Os pais da menina foram até a unidade operacional da PRF em Teixeira de Freitas, na Bahia para relatarem que a filha estava viajando sem conhecimento deles para encontrar um suposto namorado que teria conhecido através da internet. A empresa de ônibus que ela teria embarcado foi identificada e, de imediato, os policiais entraram em contato com a companhia para coletarem informações do itinerário e horários de saída dos terminais.

No momento da denúncia, foi constatado que o ônibus estaria circulando na cidade de Linhares. Com isso, foi feito contato com a PRF local, que compareceu à agência da empresa de ônibus, com o fim de aguardar a chegada do aludido coletivo. Instantes após, o ônibus foi abordado, a menor localizada e as informações de sua localização passados para a PRF de Teixeira de Freitas.

O Conselho Tutelar do Município de Linhares foi acionado para que fosse dado o devido encaminhamento da adolescente e fosse feita a realização dos demais procedimentos necessários.



Os pais, muito emocionados, agradeceram bastante em nome de toda a família pela atenção dada a denúncia e todas as tratativas realizadas pelo policiais para o desfecho positivo da ocorrência.