Após acidente, veículo tombou no local - Reprodução/ Corpo de Bombeiros do Distrito Federal

Publicado 28/08/2022 16:01

Distrito Federal - Uma carreta atropelou e matou vinte e um animais na rodovia DF-205, neste sábado, 27. O motorista que conduzia o veículo pela região de Sobradinho II, no Distrito Federal, se deparou com a boiada ao fazer a curva e não conseguiu frear a tempo de impedir o acidente. Após o atropelamento, a carreta tombou na via.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados para o local. Segundo informações da PM, o condutor sofreu ferimentos leves e foi levado ao Hospital Regional de Sobradinho. Ainda não há informações sobre o estado de saúde.

A 35ª DP (Sobradinho II) está investigando o caso.