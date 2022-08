Estado da vítima é estável, segundo a assessoria do evento - Reprodução/Tv Rodeio

Publicado 28/08/2022 14:22 | Atualizado 28/08/2022 14:37

O peão Alex Trindade, de Nossa Senhora das Graças (PR), foi pisoteado e levou uma chifrada de um touro na noite deste sábado, 27, durante a Festa do Peão de Barretos, em São Paulo, no momento em que participava de uma montaria.

O competidor, de 32 anos, estava consciente no momento em que foi removido do local, e apresenta quadro de saúde estável, segundo informações da assessoria do evento.



O rapaz, que tem experiência em rodeios e registros de participação em eventos como este desde 2014, foi atingido pelo animal chamado de 'Velho Oeste', precisou de atendimento médico e foi levado para a Santa Casa de Barretos. Procurado, o hospital alegou que não pode dar informações sobre o estado de saúde de seus pacientes.