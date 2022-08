O caso aconteceu durante o Festival de Cirandas, em Manacapuru - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 29/08/2022 10:18 | Atualizado 29/08/2022 11:50

Uma alegoria da Ciranda Flor Matizada, do Amazonas, despencou, na noite deste domingo (28). A altura era de aproximadamente 20 metros e deixou mais de 20 feridos. O caso aconteceu durante o Festival de Cirandas no município de Manacapuru.

A página local "Biografia Cirandistica" fazia a cobertura do evento através das redes sociais, quando registrou o momento em que o módulo, que era preso por um guindaste, caiu.

Nas imagens, é possível perceber que a alegoria começa a soltar faíscas antes de despencar.

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) informou que as vítimas receberam os primeiros atendimentos no posto médico montado na Arena Parque do Ingá, palco do evento e foram encaminhadas ao Hospital de Manacapuru.

Três vítimas com estado de saúde mais grave, foram transferidas para um hospital na capital do Estado.

O cirandeiro e influenciador digital conhecido como Holofernes, ou Holo Leite, foi uma das vítimas do acidente. Nas redes sociais, ele apareceu bastante abalado e informando aos seguidores que está internado na Unimed de Manaus, com suspeita de que possa ter quebrado a costela. "Fiz os exames todinhos e to esperando o ortopedista avaliar se vou precisar de cirurgia", informou. Holo diz que está com um dreno, pois acabou acumulando muito sangue no pulmão.

"Só sei chorar. Fecho os olhos e só vem a cena na minha cabeça. Mas o importante é que eu to vivo. Só peço a oração de vocês", disse o cirandeiro, que agradeceu à Deus.

Em nota publicada nas redes sociais, a Flor Matizada disse estar comovida com o acidente e informou que acompanha, junto aos órgãos do Governo do Estado as providências de assistência a cada integrante que se feriu. "Empenhamos solidariedade às respectivas famílias, rogando a Deus proteção e plena recuperação de todos", disse.

Na internet, agremiações e figuras públicas se solidarizaram com o acontecimento.

O governador do Amazonas, Wilson Leite, publicou: "Estou acompanhando de perto o acidente ocorrido durante a apresentação da Ciranda Flor Matizada, em Manacapuru. Toda minha solidariedade às vítimas. Coloquei a estrutura do Estado à disposição e estou monitorando os trabalhos de atendimento aos feridos".

O prefeito da cidade amazonense Humaitá, Dedei Lobo, escreveu: "Toda nossa solidariedade às vitimas do acidente ocorrido na noite deste domingo, no município de Manacapuru, durante a apresentação da Ciranda Flor Matizada. Estamos em orações por uma breve recuperação de todos".

A Prefeitura de Manacapuru ainda não se manifestou.

Entre as agremiações que prestaram apoio, está a carioca Mocidade Independente de Padre Miguel. A escola pediu energias positivas "aos irmãos da Ciranda Flor Matizada". "A Estrela segue na torcida para que todos fiquem bem", disse.

A Boi Caprichoso, do Amazonas, também manifestou apoio. "Estamos todos em orações para que os cirandeiros e os artistas que estavam na alegoria possam ter rápida recuperação e que nada de grave tenha ocorrido". O grupo, que é da cidade de Parintins e se apresenta no festival do munícipio, falou sobre a importância deste tipo de evento.

"O Festival das Cirandas de Manacapuru, assim como o Festival de Parintins, faz parte da grande representação da cultura popular do interior do Amazonas, no norte do Brasil. À cidade de Manacapuru emanamos uma corrente solidária de superação e celebração à vida", completou.

Outro participante do Festival de Parintins, o Boi Bumbá Garantido, se manifestou através da internet e disse que a equipe "presta sua solidariedade e apoio a todas as vítimas e torcedores da ciranda. Em um momento como esse nos colocamos em preces na certeza de que todos envolvidos no acidente possam estar bem".