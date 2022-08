Jovem foi encontrado inconsciente no dia 17 de agosto - Reprodução/Redes Sociais

Jovem foi encontrado inconsciente no dia 17 de agostoReprodução/Redes Sociais

Publicado 29/08/2022 15:42 | Atualizado 29/08/2022 15:49

Um brasileiro de 23 anos que estava sob custódia do Departamento de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE, na sigla em inglês), morreu na última quarta-feira, dia 24, após ter sido encontrado inconsciente e ficado internado por sete dias.

Kesley Vial estava detido por tentar entrar ilegalmente nos EUA e veio a falecer no país, dentro do Hospital da Universidade do Novo México (UNMH) em Albuquerque. As informações da morte foram divulgadas apenas nesta sexta-feira, 26, pelo serviço de imigração dos Estados Unidos. Uma autópsia vai determinar a causa oficial da morte, afirmou o ICE.

O jovem, que completaria 24 anos nesta segunda-feira, 29, perdeu a vida antes. Em relato emocionado, a mãe, Rosineia Vial, desabafou: "Há 24 anos eu estava lutando para dar a luz e justamente neste dia eu estou com o coração partido".

Ainda de acordo com o departamento, o jovem foi encontrado inconsciente no dia 17 de agosto, quando estava detido no Centro de Detenção do Condado de Torrance (TCDF). A equipe médica do TCDF iniciou trabalhos de reanimação, e depois paramédicos assumiram o atendimento e levaram Vial para o UNMH, onde veio a falecer no dia 24 deste mês.

Entenda o caso

Kesley estava indo encontrar a mãe, que já vivia no exterior. Rosineia reside em Danbury, cidade com cerca de 80 mil habitantes, localizada em Connecticut, estado americano.

Em um outro relato nas redes, Rosineia confidenciou: "Passei 19 anos longe, sempre na esperança de dar uma vida digna para ele, e meu maior sonho era lutar para um dia ele estar aqui comigo."

O ICE informou que, em 22 de abril, agentes da Patrulha de Fronteira dos EUA encontraram Vial após ele entrar ilegalmente nos EUA por El Paso, no Estado do Texas. Vial foi transferido para a custódia do ICE em El Paso em 29 de abril, para aguardar a conclusão de seu processo de remoção. Enquanto aguardava a decisão final de seus procedimentos de imigração, ele foi transferido para o Centro de Detenção do Condado de Torrance.

O órgão afirmou que notificou a morte ao Escritório do Inspetor-Geral (OIG, na sigla em inglês) do Departamento de Segurança Interna (DHS, na sigla em inglês) e ao Escritório de Responsabilidade Profissional do ICE (OPR, na sigla em inglês). Além disso, o ICE notificou o consulado brasileiro em Houston sobre a morte de Vial. A equipe da UNMH avisou os parentes mais próximos.



Em nota à imprensa, o departamento disse: "O ICE está firmemente comprometido com a saúde e o bem-estar de todos aqueles sob sua custódia e realizando uma revisão abrangente em toda a agência deste incidente, como faz em todos esses casos. As fatalidades sob custódia do ICE, estatisticamente, são extremamente raras e ocorrem em uma fração da média nacional para a população detida nos EUA".

A despedida



A família criou uma vaquinha virtual no site gofundme com o intuito de realizar o translado do corpo de Vial. A locomoção é para possibilitar que o jovem seja enterrado próximo aos familiares, em Danbury, EUA.

"Venho nesse momento difícil, compartilhar com vocês a dor da perda de Kesley Vial, um jovem que foi em busca do sonho de uma vida melhor e, no meio do caminho, perdeu seus sonhos e sua valiosa vida!", diz a mensagem publicada no site.

A mãe fez um último pedido nas mídias sociais: "Gostaria que todos me ajudassem a realizar meu sonho", disse. "Nem que seja pela ultima vez, [que] eu possa ver o meu filho aqui."

Procurado pelo O DIA para prestar esclarecimentos sobre a atuação no caso, o Ministério das Relações Exteriores não havia respondido o contato até a publicação desta reportagem.

* Com informações do Estadão Contéudo