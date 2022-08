Consulado afirmou que 'permanece à disposição' dos familiares - Reprodução/Redes Sociais

Consulado afirmou que 'permanece à disposição' dos familiares Reprodução/Redes Sociais

Publicado 30/08/2022 11:58

DIA que vai "apurar as circunstâncias do falecimento." Após a morte do brasileiro Kesley Vial , detido pelo Departamento de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE, na sigla em inglês) por imigrar ilegalmente, o Ministério das Relações Exteriores informou aoque vai "apurar as circunstâncias do falecimento."

O jovem de 23 anos morreu sete dias após ter sido encontrado inconsciente no Centro de Detenção do Condado de Torrance (TCDF) e internado no Hospital da Universidade do Novo México (UNMH), em Albuquerque.

Kesley nasceu em São Paulo e morava em Camboriú, Santa Catarina. O brasileiro foi ao exterior para encontrar a mãe, que reside em Danbury, estado de Connecticut, nos Estados Unidos. Eles não se viam há 19 anos.

Em nota, o Itamaraty afirmou que "o Ministério das Relações Exteriores, por meio do Consulado-Geral do Brasil em Houston, tem conhecimento do caso e está em contato com as autoridades locais com vistas a apurar as circunstâncias do falecimento do nacional."

"O Consulado permanece à disposição para prestar a assistência cabível aos familiares do nacional brasileiro, em conformidade com os tratados internacionais vigentes e com a legislação local", completou o órgão no comunicado.

A família continua arrecadando dinheiro para fazer o translado do corpo até a cidade de Danburry. A vaquinha on-line está estipulada em US$ 18 mil, o equivalente a R$ 141 mil. Foram arrecadados até o momento R$ 91 mil.

Kesley, que completaria 24 anos nesta segunda-feira, recebeu uma homenagem dos familiares nas redes sociais. O texto dizia "Kesley, obrigado por existir em nossas vidas nestes 24 anos. Carregaremos boas lembranças com você. Com amor, sua família!"