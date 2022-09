Desde a primeira edição, em 2011, o mutirão já realizou mais de 60 mil atendimentos e cerca de dez mil exames de DNA - Marcello Casal/Agência Brasil

Desde a primeira edição, em 2011, o mutirão já realizou mais de 60 mil atendimentos e cerca de dez mil exames de DNAMarcello Casal/Agência Brasil

Publicado 04/09/2022 14:20

Belo Horizonte - A Defensoria Pública de Minas Gerais (DPMG) está com inscrições abertas para o mutirão Direito a Ter Pai de 2022. A iniciativa auxilia na identidade de crianças ao buscar o exercício do direito à paternidade.



Os interessados têm até o dia 30 de setembro para fazer as inscrições. O evento será realizado no dia 7 de outubro. Além da sede, na capital Belo Horizonte, outras 61 unidades no interior do estado participarão da mobilização, que ocorrerá de maneira simultânea e presencial desde a pandemia de covid-19. O número de participação de unidades é recorde.



Esta será a 10ª edição em âmbito estadual do mutirão de reconhecimento de paternidade/maternidade, garantido Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Desde a primeira edição, em 2011, o mutirão já realizou mais de 60 mil atendimentos e cerca de dez mil exames de DNA. Em média, 70% deles têm resultado positivo.



Para participar desta edição do mutirão Direito a Ter Pai, o interessado deve fazer a inscrição em cada unidade participante. O solicitante deverá comprovar a ausência do nome do pai ou da mãe na certidão de nascimento. Todo o serviço é gratuito e contempla exames de DNA e reconhecimento espontâneo de paternidade e maternidade.



Dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) apontam que 5,5 milhões de crianças brasileiras estão sem o nome do pai na certidão de nascimento. Em Minas Gerais, segundo a Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil), mais de sete mil bebês que nasceram em 2021 não têm o nome do pai na certidão.



Documentação

Os interessados em participar do mutirão devem encaminhar a documentação necessária diretamente para a unidade da DPMG de sua cidade, pelos canais digitais ou presencialmente, conforme disponibilizado por cada unidade. É preciso apresentar:



– certidão de nascimento daquele que pretende ser reconhecido (sem o nome do pai ou da mãe)



– comprovante de endereço



– documento pessoal do representante legal (no caso de requerente menor)



– nome, número de telefone e/ou endereço do suposto pai