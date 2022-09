Nathan Santos morre aos 27 anos em Maceió - Reprodução do Instagram

Publicado 08/09/2022 13:16

Rio - O vice-campeão da sétima edição do 'Bake Off Brasil', do SBT, Nathan Santos morreu aos 27 anos, nesta quarta-feira, em decorrência de uma parada cardiorrespiratória, em Maceió. O velório acontece na Igreja Adventista do Sétimo Dia, na Cidade Universitária, nesta segunda-feira. O sepultamento será no Memorial Parque Maceió, às 18h.

A notícia do falecimento foi dada pela equipe do confeiteiro através do Instagram. "É com grande pesar que comunicamos o falecimento do inesquecível Nathanael Santos. Em breve passaremos maiores informações", escreveu a equipe.







Através dos stories, familiares e amigos de Nathan pediram contribuições para o funeral do jovem. "Estamos aqui na casa do Nathan tentando resolver, tentando solucionar, para proporcionar ao nosso amigo, o mais digno velório possível. A gente está aqui com a irmã dele, está todo mundo muito abatido e abalado, então estamos tentando compartilhar o máximo essa informação. Peço que vocês ajudem pelo menos compartilhando. Quando a gente tiver mais informações, comunicamos vocês”, informou uma amiga do confeiteiro.

Apresentadora do Bake Off Brasil, Nadja Haddad homenageou Nathan. "Dedicado, esforçado, apaixonado por confeitar. Ousadia com sabores era o seu forte! Se destacou brilhantemente na temporada passada do nosso Bake off Brasil, conquistando vaga na grande final! E conquistou muitas amizades tb, muitas! Nosso menino arretado, Nathan foi recolhido pelo Senhor Jesus no dia de ontem. Jamais compreenderemos o porquê desse chamado tão precoce aos olhos humanos. Mas sabemos que, pra tudo, Deus tem um propósito. Estamos de luto. Estamos arrasados! E peço a cada um de vocês, oração, vibrações de amor e luz para nosso confeiteiro e sua família. Brilhe aonde estiver, Nathan! O mundo além da vida material também pertence aos que sabem desfrutar da glória do Senhor", escreveu ela.