Os números sorteados foram: 01 - 05 - 06 - 16 - 22 - 39 - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 09/09/2022 08:38 | Atualizado 09/09/2022 08:52

O sorteio da Mega-Sena, realizado na noite desta quinta-feira, 8, em São Paulo, não teve nenhum vencedor. Com isso, o prêmio para o próximo sorteio, que vai acontecer neste sábado, 10, está acumulado em R$ 70 milhões, de acordo com estimativa da Loterias Caixa.



As seis dezenas sorteadas no Espaço da Sorte, que fica na Avenida Paulista, foram: 01 - 05 - 06 - 16 - 22 - 39.



A quina registrou 116 apostas ganhadoras; cada uma pagará R$ 38.906,31. Já a quadra teve 8.240 apostas vencedoras; e vai pagar individualmente um prêmio de R$ 782,44.



As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4.50.



Lotofácil da Independência



Os apostadores têm até este sábado, 10, às 19h, para jogar na Lotofácil da Independência, que sorteia um prêmio estimado em R$ 180 milhões.



As apostas devem ser feitas, em volantes específicos nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.



Caso apenas um apostador ganhe o prêmio e aplique todo o valor na poupança, receberá mais de R$ 1,3 milhão de rendimento no primeiro mês.



Assim como nos demais concursos especiais das Loterias Caixa, o prêmio principal não acumula. Não havendo apostas premiadas com 15 números, o prêmio será rateado entre os acertadores de 14 números e assim por diante.



A aposta simples custa R$ 2,50 e o apostador pode escolher de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante.