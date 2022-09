Encomendas seriam enviadas para vários estados do país - Divulgação/Polícia Federal

Encomendas seriam enviadas para vários estados do paísDivulgação/Polícia Federal

Publicado 09/09/2022 11:05

Joinville (SC) - A Polícia Federal deflagrou, nesta sexta-feira, 9, uma operação para reprimir o tráfico de drogas sintéticas realizado por meio de entrega via Correios. Na ação, que recebeu o nome de Ecstasy Postal, estão sendo cumpridos quatro mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão, nos municípios de Joinville, Balneário Piçarras e Araquari.

De acordo com a PF, as investigações começaram quando operadores de raio-x dos Correios detectaram comprimidos de ecstasy dentro de algumas encomendas postadas em Joinville, que seriam enviadas para vários estados do país.

Por conta das características do modo de produção, preparo e distribuição das drogas, a polícia acredita que os suspeitos estavam associados a grupo criminoso já investigado anteriormente, com alcance em outros estados da federação.



Além dos remetentes, as pessoas que encomendaram as substâncias estão sendo identificadas pela Polícia Federal e também poderão ser responsabilizadas pelo crime de tráfico de drogas.

O ecstasy (MDMA) é uma droga psicoativa que causa dependência e aumenta o estado de euforia. Estudos comprovam que o uso prolongado da substância pode causar perda de memória, dificuldade de tomar decisões, ataques de pânico, entre outros.

Os crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico correspondem a penas que, se somadas, podem chegar a 25 anos de reclusão.