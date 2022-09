Francislane Camargo Santos, 33, chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 10/09/2022 10:40 | Atualizado 10/09/2022 11:03

Um homem de 49 anos invadiu uma festa em Curitiba, no Paraná, e assassinou com um estilete a ex-companheira. O crime ocorreu na noite de quarta-feira, 7, enquanto acontecia o evento "bailão de Santa Quitéria". Segundo a Polícia Militar, o suspeito ainda se cortou na tentativa de se suicidar.

O homem identificado como Anivaldo Galdino do Santos estava no evento, quando começou a discutir com Francislaine Camargo Santos, de 33 anos. De acordo com a mãe da vítima, Joana Soares de Camargo, Anivaldo queria que a ex-mulher fosse embora com ele do local, mas ela se recusou.

"Ela estava dançando com uma senhora. Ele saiu, voltou e pegou ela por trás e passou o estilete nela. Depois passou no pescoço dele. Eu fui correndo tentar socorrê-la, mas ela dizia que não ia morrer. Chamei meu marido para pedir socorro. Quando voltei, ela já estava morta. Agora eu fiquei sem minha filha, a minha companheira", contou a mãe da vítima.

Francislaine chegou a ser atendida por uma equipe do Corpo de Bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local onde se realizava o baile. O suspeito sobreviveu, foi socorrido e está internado em estado grave no Hospital do Trabalhador.

De acordo com a Polícia Civil, a mulher já vinha recebendo ameaças do ex-companheiro, mas nunca achou que ele poderia fazer algo contra ela.

Francislaine conheceu o autônomo em 2019, mas há três meses se separou por conta das atitudes violentas dele. Testemunhas disseram que, quando o homem bebia, tinha comportamento agressivo, ofendendo e agredindo a vítima.