Exposição ficará aberta à visitação até 15 de novembroJosé Cruz/Agência Brasil

Publicado 11/09/2022 09:56

Até o dia 15 de novembro, o Palácio Itamaraty, em Brasília, apresenta a exposição Brasil 200 anos — Percursos da Diplomacia Brasileira, em homenagem ao Bicentenário da Independência do país. Por meio de 54 painéis com 4,4 m² — além de fotos de documentos raros, incluindo mapas antigos e publicações do acervo do conjunto do Itamaraty no Rio de Janeiro —, a mostra conta a história do país pela diplomacia durante 200 anos desde a proclamação da Independência por Dom Pedro I.