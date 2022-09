Agentes da Força Nacional permanecerão em Roraima até o dia 8 de dezembro - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 12/09/2022 11:55

O Ministério da Justiça e Segurança Pública prorrogou por mais 90 dias o emprego da Força Nacional nas cidades de Boa Vista e Pacaraima, em Roraima. O estado é a principal rota de entrada de venezuelanos que buscam refúgio no Brasil, que é o quinto país mais procurado por esses vizinhos na busca por uma nova vida.



A Força Nacional atua em Boa Vista desde agosto de 2018, quando um grupo de 60 agentes chegou ao estado para reforçar e fiscalizar a segurança em Pacaraima, na fronteira com a Venezuela.



A portaria que estabelece a prorrogação da presença do efetivo na região até o dia 8 de dezembro de 2022 foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira, 12, com o objetivo e garantir apoio aos órgãos de segurança pública local em atividades e serviços “imprescindíveis” à preservação da ordem pública e na segurança das pessoas e do patrimônio.



Operação Acolhida

A fim de melhor organizar o fluxo migratório de venezuelanos para o Brasil, o governo brasileiro implementou, na região, a Operação Acolhida, e, posteriormente, a Operação Controle, com o objetivo de intensificar a vigilância nas áreas de fronteira próximas a Pacaraima.



Instituída em 2018, a Operação Acolhida oferece assistência emergencial a refugiados e imigrantes. O atendimento ao fluxo dessa parcela de venezuelanos na fronteira começa nas estruturas montadas para assegurar a recepção, identificação, fiscalização sanitária, imunização, regularização migratória e triagem de todos que vêm do país vizinho.