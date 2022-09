Assessor especial da Presidência, Mosart Aragão; prefeito de Miracatu, Vinícius Brandão; presidente Jair Bolsonaro (PL) e o irmão dele, Renato Bolsonaro no palácio da Alvorada - Reprodução/rede social

Publicado 16/09/2022 14:34

Brasília - Cerca de um mês após a visita do irmão do presidente Jair Bolsonaro (PL) à sede da Caixa Econômica Federal em Brasília, o banco público assinou liberação de R$ 29,6 milhões ao município de Miracatu. Os repasses do governo federal para o município do Vale do Ribeira, representam o dobro dos recursos da Caixa para Miracatu ao longo de 14 anos.

O volume recorde para a região onde Jair Bolsonaro cresceu nos últimos anos é de R$ 40 milhões em verbas de convênios com ministérios que passaram pelo crivo do banco, segundo informa O GLOBO nesta sexta-feira (16).

A reportagem revela que desse total, R$ 33,6 milhões foram autorizados em 2021, sendo a maior parte, R$ 29,6 milhões, destinada em dezembro do ano passado, período que coincide com a passagem do irmão do presidente pela sede da instituição financeira.

O repórter Patrik Camporez com que 'no dia 24 de novembro do ano passado, às 10h10, Renato Bolsonaro, irmão de Jair Bolsonaro, ingressou na sede da Caixa Econômica Federal, em Brasília'.

Renato estava acompanhado por uma comitiva para uma reunião sobre as demandas de recursos para Miracatu, cidade localizada a 139 quilômetros de São Paulo. Renato era chefe de gabinete do prefeito.

Renato Bolsonaro e o prefeito de Miracatu, Vinícius Brandão, não quiseram se pronunciar sobre o caso, segundo a matéria.

A Caixa afirmou por meio de nota oficial "que atua apenas como 'mandatária da União' para os repasses e que age em conformidade com as regras. Cabe ao banco público analisar os contratos e chancelar os pagamentos dos convênios assinados entre o município e os ministérios".

Em uma live feita após a reunião em Brasília, Renado Bolsonaro anunciou que o 'portal (da entrada da cidade) saiu'. E acrescentou aos seguidores: "Não quero que reclamem de muitas obras na cidade. Vamos transformar Miracatu".