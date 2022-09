Câmeras de segurança flagraram o momento da agressão - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 17/09/2022 10:52

Uma faxineira, identificada como Lenirge Alves, de 50 anos, foi agredida enquanto lavava uma calçada em frente ao edifício em que trabalha, no bairro de Lourdes, região centro-sul de Belo Horizonte, nesta sexta-feira, 16. Câmeras de segurança flagraram o momento em que um homem a agride com jatos d’água de uma mangueira. Ela chega a cair no chão, e ele vai embora como se nada tivesse acontecido.

Homem agride faxineira que lavava calçada em Belo Horizonte #ODia

Crédito: Reprodução/Redes Sociais pic.twitter.com/GSKTqdE82E — Jornal O Dia (@jornalodia) September 17, 2022

Em entrevista ao jornal "Estado de Minas", Lenirge revelou que no momento em que o homem se aproximou, ele falou sobre desperdício de água, mas não deu a ela lugar para se explicar. "Ele parecia 'tranquilo', falando que eu estava gastando água do meio ambiente. Mas quando eu fui explicar que lá fica sujo, porque é a entrada de uma garagem, ele pegou a mangueira a começou a jogar água em mim", disse. Ela informou que após o ocorrido, foi amparada por colegas de trabalho e moradores.



Lenice mostra joelho machucado Reprodução/Estado de Minas

"Foi uma coisa que eu não imaginava, estava trabalhando, e veio ele fazendo isso comigo. É triste, porque se a gente não trabalha, é vagabundo. Se trabalha vem um covarde me agredir. Estou muito revoltada", relatou Lenirge.

O boletim de ocorrência foi registrado na tarde desta sexta, 16. De acordo com a Polícia Militar, uma busca foi feita no local, mas o homem ainda não foi localizado. O caso foi encaminhado para a 2ª Delegacia de Polícia Civil do Centro.

Em nota divulgada nas redes sociais na manhã deste sábado, 17, o Sindicato Trabalhista (Sindeac) manifestou sua "indignação e revolta" pelo caso. "A entidade exige justiça a mais um caso de violência praticada contra trabalhadores em pleno exercício da profissão. Nada e hipótese alguma justifica tamanha violência gratuita contra uma pessoa que só estava cumprindo suas funções diárias. Estaremos atentos pela responsabilização do agressor e para que a impunidade não prevaleça", disse o comunicado.