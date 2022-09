Os seguintes estados não tiveram dados atualizados neste sábado: DF, MA, MG, MS (mortes), MT, RJ, RN, RR, PE e TO - Reprodução/Pixabay

Os seguintes estados não tiveram dados atualizados neste sábado: DF, MA, MG, MS (mortes), MT, RJ, RN, RR, PE e TOReprodução/Pixabay

Publicado 17/09/2022 22:12

O Brasil registrou 2.978 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, segundo o segundo o boletim epidemiológico divulgado neste sábado, 17, pelo Ministério da Saúde. De acordo com o levantamento da pasta, também foram confirmadas 34 mortes de vítimas do vírus. Os dados dos seguintes estados não foram atualizados: Distrito Federal, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul (mortes), Mato Grosso, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Roraima, Pernambuco e Tocantins.

Desde o início da pandemia, o Brasil teve 685.334 mortes por covid-19. O número total de casos confirmados da doença chegou a 34.582.063.

Ainda segundo o boletim, 33.720.345 pessoas se recuperaram da doença - 97,5% do total de infectados. O país tem 176.384 casos estão em acompanhamento. Há ainda 3.176 mortes em investigação. As ocorrências envolvem casos em que o paciente faleceu, mas a investigação se a causa foi covid-19 ainda demanda exames e procedimentos complementares.