Rita relatou momentos do estupro Reprodução/TV Globo

Publicado 19/09/2022 10:12

"A minha vida hoje ela é feita de dores psicológicas, físicas, de limitações", declarou Rita de Cássia Corrêa, de 40 anos, a mulher que diz ter sido estuprada pelo cantor Leandro Lehart, líder do grupo Art Popular. A vítima concedeu uma entrevista ao "Fantástico", da TV Globo, que foi exibida no domingo, 18.

O artista foi condenado a nove anos e sete meses de prisão por estupro e cárcere privado . A sentença da 17ª Vara Criminal de São Paulo foi publicada na última terça-feira, 13. Ele pode recorrer em liberdade.

Rita contou que eles se conheceram através da internet, em 2017, após ela elogiar o trabalho do artista. Ao ver que a mulher tocava piano, Leandro a convidou para a casa dele, em uma região nobre de São Paulo, para conhecer seu estúdio. A partir dai, os dois começaram a ter encontros. Em cinco deles, houve relações sexuais. "Sempre muito educado, muito gentil, muito cortês", ela definiu.

No entanto, em outubro de 2019, a situação mudou. Na casa do cantor, ele pediu para que que subissem para o quarto dele. "Eu consenti e subi", afirmou. Depois, ele sugeriu que terminassem a relação sexual no banheiro, pois de lá, já poderiam tomar um banho. "Eu não vi maldade nisso, né?", comentou.

Porém, ela afirma que no banheiro, Leandro foi agressivo. "Na minha boca. Eu já comecei a me debater, e pedindo para ele parar. E tentando tirá-lo de cima de mim, mas eu não conseguia. Ele ainda se masturbou até chegar ao orgasmo", contou. Depois, ele ainda a teria deixado trancada no banheiro. "Gritava para que ele me deixasse sair de lá, e ele não deixava."

Quando Leandro abriu a porta, eles começaram a conversar. O cantor teria afirmado que Rita estaria exagerando e que ela poderia fazer com ele da mesma forma. De acordo com a mulher, ele disse que só da primeira vez ela ficaria assustada com o ato.

Após isso, a conversa teria se direcionado para um racismo, quando o artista, segundo Rita, a questionou: "Você acha que eu queria relacionamento? Por que você acha que eu gostaria de uma negrinha como você". Leandro ainda teria dito para Rita não divulgar na mídia ou procurar a polícia, pois ela não teria como pagar um advogado para defendê-la, afirmando que os advogados dele iriam agir contra ela e ela sairia como "aproveitadora".

Ao final, Leandro chamou um carro de aplicativo para que Rita fosse embora. "Já fui direto para o banheiro. Já ali no chão mesmo, me despenquei a chorar e fiquei muito tempo ali tentando me higienizar, tentando tirar todo aquele cheiro horrível, aquele gosto, escovando meus dentes. Ali embaixo do chuveiro", contou a dinâmica de quando chegou em sua casa.

Desde então, Rita tem problemas emocionais, perdeu o emprego de supervisora de bilheteria no metrô de São Paulo e tentou suicídio. "Querendo fugir de tudo que eu estava passando", tentou justificar. Hoje, ela faz tratamento no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo, foi diagnosticada com estresse pós traumático e toma antidepressivos.

Cerca de 6 meses após o caso, Leandro a procurou. Por mensagens, ele nega o ocorrido, mas depois volta atrás, se redimindo e assumindo a culpa. "Se te humilhei sexualmente e você está nessa situação, eu assumo isso. Com muita vergonha, mas assumo. Porque fiz isso com uma mulher, em troca do meu prazer. Fui egoísta", escreveu. "Se você se sentir no direito de me denunciar, faça. Não ficarei chateado", completou.

Para Rita, ele teria tentado amenizar a situação, fingindo "ser amigo dela". Ela afirma ainda que ele tentou comprá-la. "Uma vez foi R$ 900 reais e acho que duas vezes um valor baixo. Uma vez R$ 400 e outra vez R$ 200". Um mês depois, Leandro registrou um boletim de ocorrência contra a mulher por chantagem ou extorsão.

Com isso, Rita procurou o projeto "Justiceiras", que oferece apoio a mulheres vítimas de violência, e abriu um processo contra o cantor em 2021. Ela espera incentivar outras mulheres a terem coragem de denunciar violências, seja com pessoas públicas ou não.

Na sexta-feira, 16, o artista se pronunciou, negando as acusações . Em nota divulgada pelo advogado do cantor, ele afirma que " o caso corre em segredo de Justiça e ainda pende de decisão final, o que impede maiores considerações quanto aos fatos. De toda sorte, Leandro e seus advogados seguem confiantes no Poder Judiciário e que a verdade prevalecerá, com sua consequente absolvição".