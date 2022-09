Acidente aconteceu por volta das 6h em frente ao hangar dos helicópteros - Reprodução

Publicado 20/09/2022 10:04 | Atualizado 20/09/2022 11:20

São Paulo - Um helicóptero Pelicano, da Polícia Civil, que estava no pátio do aeroporto Campo de Marte, em Santana, na Zona Norte de São Paulo, tombou na manhã desta terça-feira, 20. Na aeronave, estavam cinco agentes que sairiam para uma operação. De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP), não houve feridos.

O acidente aconteceu por volta das 6h em frente ao hangar dos helicópteros. A aeronave é avaliada em R$ 4 milhões. Ainda não há informações sobre as causas do tombamento.

O helicóptero foi coberto e segue no local. Agentes da brigada do Corpo de Bombeiros do próprio aeroporto estão prestando apoio à ocorrência.



Em nota ao jornal O Dia, a SSP disse que a "aeronave estava estacionada no momento do tombamento e que as causas do acidente estão sendo apuradas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa)".



*Com informações do Estadão Conteúdo