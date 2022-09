Primavera de 2022 prevê a chegada de muitas frentes frias no Rio de Janeiro ao longo da estação - Agência O Dia

Publicado 21/09/2022

Rio - O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informou que a chegada oficial da primavera no Brasil, nesta quinta-feira, 22, a partir das 22h04, será marcada pela transição da seca para a chuvosa na área central do país. A estação, que dura até o dia 21 de dezembro, inicia o transporte da umidade vinda da Amazônia.

Vale destacar que o fenômeno La Niña deve influenciar toda a estação e só começará a enfraquecer em dezembro. A umidade amazônica costuma impactar o período de chuvas nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e no centro-sul da Região Norte do país.



Segundo o Inmet, a temperatura tende a ficar mais elevadas em grande parte do Norte, interior do Nordeste e em alguns pontos da parte central do Brasil.



"Os primeiros episódios da Zona de Convergência do Atlântico Sul podem ocorrer durante a primavera, com chuvas no Sudeste e Centro-Oeste e nos estados do Acre e Rondônia", diz o instituto.



Rio de Janeiro

De acordo com o 'Clima ao Vivo', a primavera reserva para a Região Sudeste o aumento gradativo da disponibilidade de umidade e calor, fatores que contribuem para formação das nuvens responsáveis por provocar fortes pancadas de chuva, rajadas de vento, raios e queda de granizo. Condições climáticas que deixam as autoridades do Rio de Janeiro em alerta devido ao risco de enchentes, alagamentos e deslizamentos em áreas urbanas e rurais de todo estado.

A previsão é de que a chegada de frentes frias durante a estação avancem para o Sudeste, com maior impacto nas áreas próximas ao litoral. O resfriamento mais notável causado pelo fenômeno será mais sentidos entre os habitantes do Leste de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, além de Sul e Zona da Mata de Minas Gerais.