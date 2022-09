Allan dos Santos teria recebido ajuda da juíza para escapar da Justiça - Agência Senado

Publicado 21/09/2022 15:15

O ministro Luis Felipe Salomão, corregedor nacional de Justiça, instaurou uma reclamação disciplinar contra a juíza Ludmila Lins Grilo, do Tribunal de Justiça de Minas, por suposta "conduta nas redes sociais incompatível com seus deveres funcionais de magistrada".

No despacho em que determina a apuração contra a magistrada, Salomão cita publicações com tom "depreciativo" sobre decisões do Supremo Tribunal Federal e da Justiça Eleitoral e "aparente tentativa de auxiliar" o blogueiro bolsonarista Allan dos Santos a "subtrair-se" de ordem da Corte máxima.

O despacho também faz referência a um post em que a magistrada "aparentemente menospreza o cargo que ocupa", além de suposta participação da juíza 'em congresso com conotação aparentemente política'.

Salomão entendeu que os fatos que chegaram ao conhecimento da Corregedoria eram graves e ganham ainda mais relevância quando se considera que a magistrada tem mais de 300 mil seguidores no Twitter, onde foi publicada parte das postagens questionadas.

Além disso, o corregedor determinou cópia integral do procedimento aberto contra a juíza para o gabinete do ministro Alexandre de Moraes, tendo em vista o 'possível envolvimento' da juíza com Allan dos Santos, investigado no inquérito das milícias digitais. Na avaliação do ministro, a suposta ligação 'pode ser de interesse processual para os fatos examinados' no bojo da apuração.

A Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais e a Presidência do Tribunal de Justiça de Minas também foram instadas por Salomão, para seja investigado "eventual cometimento de crime pela magistrada" em razão de "auxílio a Allan dos Santos na divulgação de novo canal, imediatamente depois de ordem emanada do Supremo de bloqueio de contas, em 22 de outubro de 2021".