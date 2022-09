Post engana ao afirmar que ex-membro da Casa Branca confirmou ineficácia das vacinas contra a covid - Arte/Comprova

Publicado 21/09/2022

Brasil - É enganoso que a ex-coordenadora da Casa Branca para resposta à covid-19 Deborah Birx tenha confessado, em entrevista de julho à Fox News, a ineficácia das vacinas contra a doença. Ela, na verdade, disse que as pessoas devem continuar se vacinando para ficarem protegidas de casos graves e hospitalizações e que não acredita que as vacinas impedem a contaminação, algo que já afirmava desde, pelo menos, 2020.*

O conteúdo verificado mostra o apresentador Tucker Carlson, da Fox News, reproduzindo um trecho de uma entrevista de Birx, datada de 22 de julho de 2022, ao jornalista Neil Cavuto, da mesma emissora de televisão.Nela, a partir do sexto minuto, a ex-coordenadora reafirmou acreditar que a vacina não impediria a contaminação do vírus, mas, mesmo assim, diminuiria os casos graves da doença. “ Eu sabia que essas vacinas não protegeriam contra a infecção. Acho que superestimamos as vacinas [quanto a impedir a contaminação], e isso fez com que as pessoas se preocupassem com [elas] não protegerem contra doenças graves e hospitalização. Elas os protegerão ”, disse.A ex-coordenadora de resposta à covid-19 da Casa Branca afirmou que 50% das pessoas que morreram pela variante Ômicron eram idosos e vacinados. Ela não especifica a qual período essa estimativa se refere, usando apenas a expressão “Omicron surge”, traduzível para “alta da Ômicron”. Segundo reportagem da CNN americana , que analisou dados oficiais dos Estados Unidos entre janeiro e fevereiro de 2022, considerado período de alta da Ômicron, mais de 40% das mortes por covid foram de vacinados. Desse grupo, menos de um terço havia tomado a dose de reforço.