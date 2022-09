Governo de São Paulo inicia testes com vacina contra o novo coronavírus. - Divulgação/Governo de São Paulo

Publicado 25/09/2022 12:22 | Atualizado 25/09/2022 12:29

A capital paulista oferece vacinação neste domingo (25) em cinco parques da cidade e na avenida paulista. Nos locais, estão sendo disponibilizadas vacinas contra a covid-19, gripe, sarampo e poliomielite, além das imunizações previstas no Calendário Nacional de Vacinação. As vacinas estão sendo aplicadas nos parques Buenos Aires, Severo Gomes, do Carmo, da Juventude e Ceret, até as 17 horas e, na avenida Paulista, até as 16 horas.

A segunda dose adicional (DA2) da vacina contra a covid-19 está disponível para toda a população acima de 18 anos de idade. Para receber o imunizante, o cidadão precisa ter recebido a primeira dose adicional (DA1) há, pelo menos, quatro meses. A terceira dose adicional (DA3) está disponível para as pessoas imunossuprimidas com mais de 40 anos, seguindo o mesmo critério de prazo.

A vacina contra o vírus influenza, causador da gripe, está disponível para toda a população da capital com idade acima de seis meses. Para a vacina contra o sarampo, estão elegíveis crianças acima de seis meses e menores de cinco anos, profissionais de saúde e nascidos a partir de 1960. Contra a poliomielite, a vacinação ocorre para crianças a partir de um ano até 4 anos e 11 meses de idade.