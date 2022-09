Crianças estavam no grupo de seis pessoas resgatadas de um bueiro em Fortaleza - Reprodução

Crianças estavam no grupo de seis pessoas resgatadas de um bueiro em FortalezaReprodução

Publicado 25/09/2022 14:37

Fortaleza - A Polícia Militar de Fortaleza encontrou na sexta-feira, 23, seis pessoas da mesma família dentro de um bueiro durante uma ronda realizada no bairro Granja Lisboa. Em depoimento, elas disseram que se escondiam de membros de uma facção criminosa. A Polícia Civil, por meio do 32° Distrito Policial, investiga o caso.

Os agentes contaram com o apoio do Corpo de Bombeiros na operação de resgate que retirou as seis pessoas do bueiro, incluindo crianças. A PM fazia uma ronda de rotina na comunidade Alto da Paz quando quando cruzaram com seis suspeitos com armas de fogo. Ao iniciar a perseguição os agentes escutaram gritos de socorro vindos de um bueiro.



Uma parte do bueiro precisou ser quebrada para o resgate das vítimas. O Comando para Prevenção e Apoio às Comunidades (Copac) da Polícia Militar do Ceará coordena ações preventivas no bairro após o registro do caso.