Companheiro de trabalho do agente observa toda a ação, sem interferir ou tentar evitar que ato aconteça - Reprodução

Companheiro de trabalho do agente observa toda a ação, sem interferir ou tentar evitar que ato aconteçaReprodução

Publicado 27/09/2022 15:30

Manaus - Um Policial Militar (PM) agrediu e rasgou a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de um motoboy durante uma abordagem em frente a um condomínio, na zona Centro-Sul de Manaus. O que o agente não esperava era que uma juíza observava a ação. O caso aconteceu no domingo, 25.



Em um vídeo que circula pelas redes sociais é possível ver dois PMs abordando o entregador de comida. Um deles começa a ação revistando a bolsa térmica de trabalho do homem. Em determinado momento, o policial grita palavrões, bate no braço motoboy e exige que ele entregue a carteira de habilitação. O rapaz entrega a CNH ao PM, que rasga o documento. O outro policial observa a ação, sem interferir.



Eles não esperavam que uma juíza observava a abordagem. Um outro trecho do vídeo mostra a magistrada questionando a maneira como os policiais conduziram a ação. Eles tentam argumentar, mas a juíza diz que “não irá admitir o que aconteceu” e completa “bater e rasgar, na frente de todo mundo? Inadimissível”. A magistrada ainda diz que vai acionar a corregedoria.

Policial rasga CNH de entregador de comida; juíza flagra a ação e passa sermão.

Crédito: Reprodução#ODia pic.twitter.com/Em7rpi8NdL — Jornal O Dia (@jornalodia) September 27, 2022

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM) informou que apura o caso e que não compactua com eventuais desvios de conduta.



“A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) informa que tomou conhecimento do fato e determinou instauração do processo administrativo disciplinar pela Diretoria de Justiça e Disciplina (DJD) da instituição para que o caso seja devidamente apurado e que as medidas administrativas em relação ao ocorrido sejam tomadas', destaca a nota.



"A PMAM ressalta que não compactua com eventuais desvios de conduta praticados por seus policiais. A Corregedoria-Geral da SSP-AM vai acompanhar o processo disciplinar a ser instaurado pela PMAM. A SSP-AM também reforça que não compactua com quaisquer desvios de conduta de agentes da Segurança Pública estadual, tendo o dever legal de apurar o fato”, acrescenta.