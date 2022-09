Casal apagou os vídeos das redes sociais após receber críticas dos internautas - Reprodução: redes sociais

Publicado 27/09/2022 14:42 | Atualizado 27/09/2022 14:58

Mato Grosso - O Ministério Público do Mato Grosso (MPMT) vai investigar o chá revelação em que um casal tingiu de azul a água da cachoeira Queima Pé, em Tangará da Serra, no domingo, 25 . O caso gerou polêmica e críticas nas redes sociais. Nesta terça-feira, 27, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) informou que aguarda o parecer técnico dos fiscais do órgão para prosseguir com o caso.

Segundo a assessoria do MPMT, o órgão recebeu na segunda-feira, 26, uma denúncia contra o casal por meio da Ouvidoria. O caso será encaminhado para a Promotoria de Tangará da Serra para apurar a informação.

Ainda não há confirmação sobre qual é a substância usada para alterar a cor da água e se é tóxica. Após a repercussão, a Sema-MT emitiu uma nota afirmando que iria notificar o proprietário da área para que informe quem foram os responsáveis pela ação.

Além disso, a fiscalização vai apurar ainda o dano ambiental do material lançado na água. "Havendo crime ambiental, os responsáveis serão autuados e poderão responder por crime ambiental", explica a nota.

Nas redes sociais, as imagens do chá revelação viralizaram ainda no domingo. O local foi decorado com balões nas cores azul e rosa, como já é tradicional da proposta do evento. No entanto, na hora de revelar se seria menino ou menina, a água fica completamente azul, surpreendendo papai e mamãe, além dos outros convidados.

A reação dos internautas foi imediata e a atitude recebeu diversas críticas: “As pessoas perdem totalmente a noção, quando o objetivo é chamar a atenção”, escreveu uma internauta. Que ideia ridícula, mais absurdo do que fazer o chá revelação”, completou outro usuário das redes.

Com 18 metros de altura, a cachoeira do Rio Queima-Pé fica a apenas seis quilômetros do centro de Tangará da Serra, onde é usada como banho de cachoeira, rapel e outras atividades de turismo.

O Rio Queima-Pé, que dá nome à cachoeira, é o principal manancial que abastece a cidade de Tangará da Serra. Os últimos períodos de estiagem, que tem afetado a vazão do rio, têm causado crise de abastecimentos frequentes no município.