Voto do relator, ministro Gilmar Mendes, será iniciado nesta quinta-feira, 29 - Divulgação

Publicado 28/09/2022 20:08

O Supremo Tribunal Federal (STF) começou a julgar nesta quarta-feira, 28, a Ação Direta de Constitucionalidade (ADC) 51, processo que trata do controle dados de provedores de internet localizados no exterior.

A ação, que foi protocolada em 2017, envolve decisões de juízes brasileiros que determinam que empresas de internet com sede no exterior, mas que tenham filiais no Brasil, forneçam dados para auxiliar em investigações criminais.

O primeiro dia de julgamento foi destinado ao início das sustentações da partes. A partir desta quinta-feira, 29, será iniciado o voto do relator, ministro Gilmar Mendes.