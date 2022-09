Condições climáticas causaram o cancelamento de voos das três companhias aéreas - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 28/09/2022 16:22

Por causa da aproximação do furacão Ian nos Estados Unidos e com o consequente fechamento do aeroporto de Orlando, as companhias aéreas brasileiras Latam, Azul e Gol tiveram que cancelar voos com destino a Orlando, na Flórida.



Segundo comunicado da Latam, os voos da companhia marcados para esta quarta, 28, e quinta-feira, 29, foram afetados. Com isso, os passageiros que haviam adquirido passagens para os voos de hoje LA8127 - de Orlando (MCO) para São Paulo (GRU); LA2474 - de Lima (LIM) para Orlando (MCO) e LA2473 - de Orlando (MCO) para Lima (LIM) podem optar por alterar a data da passagem sem multa e sem diferença tarifária. Eles também poderão alterar a rota sem multa e com diferença tarifária ou solicitar a devolução da passagem.



Essa flexibilidade, informou a companhia, vai se estender a todos os passageiros de voos entre Orlando ou Miami e o Brasil que acontecerem entre entre terça-feira, 27 e quinta, 29.



Em todos esses casos, os passageiros vão poder optar por alterar a data de sua passagem sem multa e sem diferença tarifária ou mudar a rota sem multa e com diferença tarifária. A companhia também pede que os passageiros verifiquem o status de seu voo no site da companhia antes de irem ao aeroporto.



A Azul também publicou um comunicado em seu site informando que, por causa do furacão, o aeroporto de Orlando estará fechado entre hoje e amanhã. Segundo a empresa, foram cancelados os voos AD8706 (Viracopos-Orlando) e AD8707 (Orlando-Viracopos), previstos para hoje e amanhã.



Em seu site, a companhia solicita aos clientes “que possuem voos nestas datas que se atualizem através dos canais oficiais e não se direcionem ao aeroporto nestas datas”. Segundo a companhia, é possível confirmar o status do voo pelo aplicativo ou no link Minhas Reservas do site, utilizando o código de reserva. Ela também informa que os clientes impactados serão reacomodados em outros voos da empresa assim que a operação no aeroporto de Orlando for retomada.



Segundo a Azul, os clientes que tiverem seus voos cancelados terão direito à flexibilização de regras e alteração da data da viagem, com mesma origem e destino, sem cobrança de taxas.



Já a Gol informou que os voos de Brasília para Orlando previstos para ocorrer entre esta quarta, 28, e quinta-feira, 29, foram cancelados. Ela informou que, para suprir os cancelamentos, criou operações extras, que vão ocorrer nos dias 1º e 2 de outubro.



“Clientes com voo marcado para o dia 28/09 foram automaticamente transferidos para 1º/10; os do dia 29/09, alocados em 2/10. Todos os passageiros estão sendo avisados da mudança pela Gol”, informou.



Ainda segundo a Gol, o voo extra do dia 1º de outubro sairá de Brasília às 12h30, pousando em Orlando às 19h10. O voo extra de retorno, no mesmo dia, decola de Orlando às 20h30, chegando a Brasília às 5h40 do dia seguinte. Já no dia 2 de outubro, o voo adicional partirá às 12h30 de Brasília rumo à Flórida, pousando no mesmo horário, às 19h10. O voo adicional de retorno sai no mesmo dia às 20h30 de Orlando e pousa em Brasília às 5h40 do dia seguinte.



A Gol também solicita que os clientes com voos para Orlando não se dirijam ao aeroporto nesses dias de impedimento. E os passageiros que decidirem pela alteração de seus voos reprogramados para os dias 1º e 2 de outubro podem entrar em contato com a companhia por meio de seus canais oficiais, tanto para remarcação quanto para cancelamento.



A Gol informou, ainda, que os voos entre Brasília e Miami não serão afetados nos próximos dias e permanecerão inalterados.