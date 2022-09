Pedreiro fica pendurado em prédio no Guarujá, litoral sul de São Paulo - Reprodução

Publicado 28/09/2022 15:37 | Atualizado 28/09/2022 16:36

São Paulo - Um resgate heróico foi registrado por câmeras de celular nesta terça-feira (28) no Guarujá, litoral sul de São Paulo. O vídeo que circula nas redes sociais mostra a situação desesperadora de um trabalhador que aparentemente foi salvo pelos colegas e pelo cordão de segurança.



Ele ficou pendurado na parte externa da obra localizada no bairro Astúrias, no Guarujá. Aparentemente o andaime ao qual o pedreiro trabalhava se rompeu e caiu, mas essa informação ainda não está confirmada.

O acidente ocorreu no fim no fim da tarde de ontem e mostra o homem agarrado às estruturas do prédio, supostamente preso pelo equipamente de segurança preço ao cinto de proteção anti-queda. Seus colegas então, quebram a parede o prédio e puxam o homem para dentro do canteiro de obras.



A construtora responsável pelo empreendimento, que nos informou realizar apuração para identificar as razões o acidente. Segundo a nota, o funcionário não sofreu ferimentos e foi resgatado sem qualquer risco a sua integridade física.

Assista: