Jovem de 12 anos é encontrada morta com tiro na nucaReprodução/Arquivo Pessoal

Publicado 28/09/2022 15:08 | Atualizado 28/09/2022 15:12

São Paulo - Uma adolescente foi morta por uma amiga de 12 anos com um tiro na nuca na manhã desta terça-feira, 27, em Taubaté, no interior de São Paulo. A vítima, que se chamava Ana Lívia, tinha 13 anos. O crime ocorreu na casa da vítima, no bairro Jardim Paulista. A atiradora foi apreendida pela Polícia Civil na escola onde estuda e confessou o homicídio, motivado por um desentendimento entre as duas.

De acordo com a Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic), a jovem foi até a casa de Ana Lívia de manhã e atirou na adolescente. Após a Polícia Civil ter sido acionada, imagens de câmeras de segurança serviram para identificar a suspeita. A arma utilizada no crime, uma pistola calibre 380, foi encontrada na casa da atiradora.

O caso foi registrado no Deic e é investigado. O corpo de Ana Lívia foi velado na Sagrada Família na manhã desta quarta-feira, 28. O enterro ocorreu logo em seguida no cemitério municipal.

Família da vítima

A família de Ana Lívia afirmou estar abalada com o crime. De acordo com Giovanna Higino, tia da vítima, todos ficaram surpresos ao saberem que o assassinato foi cometido por uma amiga da adolescente. Ela contou que a sobrinha foi encontrada horas depois pela mãe.

“Minha irmã a encontrou ao voltar do trabalho. Ela ela me ligou desesperada, pedindo para ir socorrer a Ana Lívia, porque ela estava deitada no chão toda ensanguentada. Eu fui pra lá na hora, mas minha sobrinha já estava morta, com muito sangue em volta dela”, disse a tia.

A jovem de 13 anos costumava ficar sozinha em casa pela manhã, período em que a mãe está no trabalho. O crime teria sido cometido por conta de um desentendimento entre as duas. No entanto, Giovanna disse que a família pensava que as duas haviam feito as pazes.

“Recentemente a gente percebeu uma briga entre elas em casa e a amiga saiu chorando, mas foi um desentendimento de criança. Minha irmã fez a Ana Lívia pedir desculpas, dizer que estava errada e a gente achou que estava tudo bem”, contou

Para todos, o desentendimento tinha sido resolvido. Um dia antes do crime, a menina mandou mensagem para Ana Lívia e pediu para ir na casa dela na manhã de terça-feira, para ficarem juntas antes da aula.