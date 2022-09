Casal tingiu a água da cachoeira de azul durante chá de revelação - Reprodução: redes sociais

Casal tingiu a água da cachoeira de azul durante chá de revelaçãoReprodução: redes sociais

Publicado 28/09/2022 11:17 | Atualizado 28/09/2022 11:35

Mato Grosso - A Secretaria de Meio Ambiente do Mato Grosso (Sema) concluiu nesta terça-feira, 27, a análise do material usado para tingir de azul a água da Cachoeira Queima-Pé, em Tangará da Serra, durante um chá de revelação . O órgão informou que os resultados não apresentaram "alteração visual nos parâmetros físicos da água, como cor e odor, e não houve mortandade da fauna". O responsável pelo evento foi identificado e será autuado.

Segunda a secretaria, a análise laboratorial também não demonstrou alteração na qualidade da água. Apesar disso, a pasta afirma que o casal cometeu infração ambiental. "Houve uma conduta em desacordo com a legislação”, o responsável pelo evento será autuado por “lançar resíduos sólidos, líquidos ou gasosos ou detritos, óleos ou substâncias oleosas em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou atos normativos”, de acordo com o decreto federal nº 6.514/2008.



As multas e penalidades serão definidas após laudo técnico elaborado pelo órgão ambiental, que irá identificar a dimensão do dano decorrente da infração e em conformidade com a escala do impacto. O material utilizado para tingir a água não foi informado pelo órgão.



O responsável pelo evento compareceu à sede da secretaria em Tangará da Serra e prestou esclarecimentos. Ele estava acompanhado da advogada e, de acordo com o órgão, afirmou que não sabia que seria lançado algum produto para colorir a água. Disse ainda que familiares foram os responsáveis pelo tingimento.

Os técnicos da secretaria estadual estiveram no local na segunda-feira, 26, um dia depois do evento. Servidores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Tangará da Serra também acompanharam a coleta do material. O dono da propriedade onde o chá revelação foi realizado foi ouvido pela Sema e afirmou que apenas cedeu o local.

Ainda na terça-feira, o Ministério Público (MPMT) informou que também está investigando o caso . O órgão recebeu a denúncia contra o casal por meio da Ouvidoria. De acordo com o MPMT, o "caso será encaminhado para a Promotoria de Tangará da Serra para apurar a informação".

Tingimento da cachoeira



O evento foi realizado no domingo, 25, e as imagens do chá revelação viralizaram nas redes sociais. O local foi decorado com balões nas cores azul e rosa, como já é tradicional da proposta do evento. No entanto, na hora de revelar se seria menino ou menina, a água fica completamente azul, surpreendendo os pais, além dos outros convidados.



A reação dos internautas foi imediata e a atitude recebeu diversas críticas: “As pessoas perdem totalmente a noção, quando o objetivo é chamar a atenção”, escreveu uma internauta. Que ideia ridícula, mais absurdo do que fazer o chá revelação”, completou outro usuário das redes.

O casal e os convidados chegaram a remover as publicações sobre o evento, após os comentários negativos, mas já era tarde demais. As gravações com as imagens passaram a circular na internet e receberam a atenção das autoridades.