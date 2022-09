Homem lambe espingarda e brada 'Vai, Bolsonaro' - Reprodução/Redes Sociais

Homem lambe espingarda e brada 'Vai, Bolsonaro'Reprodução/Redes Sociais

Publicado 28/09/2022 21:10

A Polícia Civil de São Paulo abriu uma investigação contra o empresário bolsonarista José Sabatini, que gravou um vídeo enquanto segurava uma escopeta na rua. Segundo a Secretária de Segurança, a investigação está a cargo do 3º Distrito Policial, de Campos Elíseos. Um inquérito policial foi instaurado para apurar se o empresário tem porte de arma.

No vídeo postado nas redes sociais, nesta quarta-feira (28), ele aparece lambendo uma espingarda e grita 'Vai, Bolsonaro' dentro de seu carro. Em seguida, o homem é gravado na rua com a arma na mão, declara apoio ao candidato do Partido Liberal (PL) e pede que o candidato à reeleição dê um golpe.

"Vou mandar um recado para você. Recado não, é uma ordem que eu estou te dando: quando você colocar a faixa de vencedor das eleições, você vai dar um golpe no Congresso e no Supremo", afirmou o empresário enquanto segurava a escopeta na mão.

Bolsonarista anda na rua com escopeta ameaçando golpe. pic.twitter.com/VBBYQpm28t — Política e Fatos (@Antibolsonaro22) September 28, 2022

Em 2021, Sabatini gravou um vídeo enquanto em segurava uma pistola e mandava um recardo ao ex-presidente e atual candidato ao Palácio do Planalto, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). No início da gravação o homem dispara contra alvos em um clube de tiro quando começa a ameaçar o petista.

O empresário frisa no vídeo que o candidato teria "problemas" e ainda o chamou de "vagabundo". Ele ainda afirmou que se Lula "não devolvesse os R$ 84 bilhões", que segundo ele foi roubado do fundo de pensão dos trabalhadores, o petista estaria em uma situação complicada.

"Outro recado, não tenta transformar o meu país em uma Venezuela. Eu vou derramar meu sangue, mas eu vou lutar pelo meu país", acrescentou Sabatini.

Na época, o Partido dos Trabalhadores prestou uma queixa à contra o empresário e solicitou uma prisão preventiva. No entanto, a polícia só apreendeu um revólver e uma espingarda calibre 12. No mês de agosto, ocorreu uma audiência de conciliação entre os envolvidos, e os representantes de Lula pediram um pagamento de R$ 50 mil correspondentes a danos morais. De acordo com eles, este ato geraria um efeito psicológico.