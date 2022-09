Casal tingiu a água da cachoeira de azul durante chá de revelação - Reprodução: redes sociais

Publicado 26/09/2022 16:06 | Atualizado 26/09/2022 16:24

Mato Grosso - Um casal gerou polêmica nas redes sociais ao tingir as águas de uma cachoeira para divulgar o sexo do bebê durante um chá revelação. O evento aconteceu neste domingo, 25, no rio Queima-Pé, em Tangará da Serra, no Mato Grosso. A reação contrária dos internautas foi imediata e a atitude recebeu diversas críticas: “As pessoas perdem totalmente a noção, quando o objetivo é chamar a atenção”, escreveu uma internauta. Que ideia ridícula, mais absurdo do que fazer o chá revelação”, completou outro usuário das redes.

Nas imagens, é possível ver o momento em que uma mancha azul desce pela cachoeira como forma de revelar do sexo da criança, enquanto o casal e as pessoas envolta comemoram.

Após receber diversos outros comentários, o casal que está esperando o bebê e demais participantes do evento removeram as publicações das redes. No entanto, as gravações com as imagens passaram a circular na internet.

Casal tinge água da cachoeira de azul durante chá de revelação.



Com 18 metros de altura, a cachoeira do rio Queima-Pé fica a apenas 6km do centro de Tangará da Serra, onde é usada como banho de cachoeira, rapel e outras atividades de turismo.

O rio Queima-Pé, que dá nome a cachoeira, é o principal manancial que abastece a cidade de Tangará da Serra. Os últimos períodos de estiagem, que tem afetado a vazão do rio, têm causado crise de abastecimentos frequentes no município.

Fiscalização

Fiscais da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (Sema-MT) estão na fazenda em que ocorreu o chá de revelação em que a cachoeira Queima Pé, em Tangará da Serra, foi tingida de azul.

O objetivo da ação dos agentes da secretaria é identificar os responsáveis pela propriedade, além de indicar quem foram os responsáveis pelo tingimento da água da cachoeira.

A Sema-MT também "irá apurar se houve dano ambiental, dependendo do material lançado na água".