Aplicativo é gratuito e está disponível nas versões IOS e Android - Divulgação/PRF

Aplicativo é gratuito e está disponível nas versões IOS e AndroidDivulgação/PRF

Publicado 26/09/2022 11:47 | Atualizado 26/09/2022 11:52

A Polícia Rodoviária Federal lança, nesta segunda-feira, 26, mais uma ferramenta para auxiliar o usuário, o novo aplicativo oficial da instituição: “PRF Brasil”. O recurso tecnológico é gratuito e está disponível nas versões IOS e Android. Para acessá-lo é necessário cadastrar uma conta "gov.br". Assim, o cidadão tem acesso aos serviços digitais disponíveis em um só lugar, bem como à recente inovação, o botão de emergência, usado em caso de vidas em risco.



Ao acionar o botão, é emitido um alerta à unidade policial mais próxima, baseado na localização do acionador, sendo possível o envio de mensagens, fotos e áudios para auxiliar no despacho da viatura que atenderá a ocorrência.



Confira os demais serviços disponíveis dentro do aplicativo:

Sistema Nacional de Alarmes (Sinal)

Neste serviço o usuário poderá informar ocorrências criminais relativas a seus veículos, que resultam em alarmes para policiais próximos ao local. Não dispensa o registro de ocorrência na polícia judiciária

Sinal Desaparecidos

Serviço que auxilia o usuário a informar ocorrências criminais relativas ao desaparecimento de pessoas, que aciona policiais próximos ao local. É importante frisar que não dispensa o registro de ocorrência na polícia judiciária.



Sinal Agro



Destina-se à comunicação do abigeato (furto de animais como bovinos e equinos), bem como do roubo e furto de maquinários e defensivos agrícolas, para que a informação seja disponibilizada aos Policiais Rodoviários Federais em todo o país, ampliando a possibilidade de recuperação dos bens. O registro no sistema Sinal Agro da PRF não substitui a confecção do Boletim de Ocorrência na Polícia Civil.



Multas – Consultas e Pagamentos



Consulta para identificação de multas aplicadas e regularização.



Declaração de Acidente de Trânsito (DAT)



Registro realizado pelos próprios usuários envolvidos, direta ou indiretamente, em acidentes de trânsito em rodovia federal, que:



– Não lesionaram pessoas;



– Não causou incêndio em, pelo menos, um terço de algum dos veículos envolvidos;



– Não ocorreu vazamento ou derramamento de produto perigoso, assim como avaria nas embalagens dos produtos perigosos fracionados ou dano no equipamento de transporte de produto perigoso a granel.



Suporte BR



Lançado em meio à pandemia da Covid 19, a PRF realizou levantamento sobre a quantidade de restaurantes, lojas de conveniência, postos de combustíveis, oficinas e borracharias abertos em todos os 70 mil quilômetros de rodovias federais pelo país, para auxiliar os motoristas.



Ouvidoria



Destinado a denúncias, reclamações, sugestões, elogios ou solicitações a órgãos públicos federais. Visa facilitar o contato entre o cidadão e a Administração Pública Federal para o recebimento, tramitação e oferecimento de resposta a manifestações de ouvidoria encaminhadas pelos cidadãos.