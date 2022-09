Conteúdo de responsabilidade do anunciante

Falar sobre a gramática luso-brasileira também é falar de história. Por exemplo, falamos português -- enquanto quase todos os nossos vizinhos falam espanhol -- porque nosso território foi colonizado pelos “patrícios”. Mas a viagem pela história está apenas começando. Para entendermos as diferenças que um oceano inteiro separa, precisamos voltar ainda mais no tempo.



A origem da língua portuguesa

Não é novidade que a língua portuguesa deriva do Latim, assim como, por exemplo, o espanhol. Mas em sua definição mais exata, dizemos que o português é uma língua da família indo-europeia, do grupo das línguas itálicas, do subgrupo das línguas românicas e inserida entre as línguas românicas ocidentais.



Podemos ir ainda mais além e classificá-la, numa ordem de hierarquia, como “Galo-ibérica, Ibero-românica, Ibero-ocidental e, por fim, Galaico-portuguesa”. Assim como todas as línguas românicas, o português também tem como ancestral o Latim.



Um ancestral “vulgar”

O que viria a se tornar o português surgiu a partir do Latim, que chegou à Península Ibérica por meio das conquistas romanas. Os soldados do império difundiram o Latim Vulgar, uma versão da língua utilizada pelas camadas mais baixas da sociedade romana.



Em solo ibérico, a língua se misturaria com dialetos locais, principalmente de origem céltica, e daria origem a novos dialetos que, posteriormente, se tornariam idiomas diferentes. No século XII surge a versão arcaica do idioma, chamada de Galego-Português.



Para resumir a história toda, que é muito longa e cheia de detalhes, o Galego-Português se dividiu em dois, o galego, falado atualmente na região espanhola da Galícia, e o português, que tomou formas próprias em Portugal.



Nos próximos séculos, nosso idioma passaria por mudanças graças ao seu contato com outros povos e línguas, como o espanhol e o árabe.



As transformações do Galego-português até os dias atuais

Tabela 1 Divulgação

Tabela 2 Divulgação Por que o português de Portugal é diferente do brasileiro?

Assim como em Portugal o idioma passou por diversas transformações ao longo dos séculos, o mesmo se deu do outro lado do Atlântico, em solo brasileiro. É comum dizer que o idioma é algo vivo, que se altera naturalmente através de gerações.



Podemos entender as principais diferenças entre o portugês de Portugal e do Brasil pelo seu contato com outros povos, idiomas e costumes:



Línguas indígenas

Algumas décadas após o Descobrimento (termo este cada vez mais polêmico), Portugal começa a colonizar o que atualmente chamamos de Brasil. Por aqui, o português entra em contato com os idiomas falados pelos diferentes povos indígenas, principalmente as do tronco tupi. Surgia assim a Língua Geral, um dialeto falado entre portugueses e indígenas que, atualmente, está extinto.



Deste contato surgem não só novas palavras, como tatu, tucano, mandioca, paçoca e samambaia, mas também novos sotaques. É o caso do “dialeto caipira”, forma da língua portuguesa falada no interior do estado de São Paulo e em outros estados.



Línguas africanas

Junto com os povos africanos escravizados, chegaram no Brasil palavras e sotaques que também se incorporaram ao português que, no futuro, seria chamado de Português Brasileiro. Farofa, moleque, cafuné, cachimbo e fubá são exemplos das influências africanas.



Línguas dos imigrantes

A partir do século 19, começou no Brasil um movimento migratório de milhões de pessoas. Vindas de países europeus, como a Itália, Espanha, França e Alemanha, e de outros continentes, como o Japão e a Coreia, esses povos também deixaram seu legado na fala dos brasileiros. A presença estrangeira acabaria tornando o português do Brasil ainda mais diferente do português de Portugal.



É possível ver essa influência na fala do paulistano da capital e região metropolitana. A forma anasalada e o jeito de falar o “r” no “sotaque paulistano” são heranças da grande presença de italianos por lá.



As principais diferenças entre o português de Portugal e do Brasil

Após essa aventura pela história, chegou a hora de mostrarmos, na prática, quais são as principais diferenças entre o português de Portugal e do Brasil. Para facilitar a leitura, vamos dividir essas diferenças em tópicos.



Vocabulário

Tabela 3 Divulgação Pronúncia e sotaques

A pronúncia e os



A fala em Portugal é mais rápida que a tupiniquim, e geralmente deixa de pronunciar as vogais átonas, enfatizando as vogais tônicas. No Brasil, a fala tende a ser mais cadenciada, e os dois grupos de vogais são claramente pronunciados. É comum que os não-falantes de português adjetivem o idioma brasileiro como “cantado” e “aberto”.



Outras características das pronúncias são do “l” e do “u” ao final das palavras. Enquanto no Brasil se fala “papeu”, em Portugal a letra “l” é pronunciada e destacada. Costumamos, também, substituir o “o” pelo “u”, como em martelo -- pronunciado “martelu”.



Os sotaques da língua portuguesa são muitos, e a diferença no Brasil é bastante visível. O modo que um gaúcho fala é muito diferente de um paulistano, que, por sua vez, se difere de um pernambucano. Em comum, todos esses sotaques divergem dos de Portugal.



Uso de pronome e gerúndio

No português de Portugal, o uso de pronomes se dá, normalmente, após o verbo: “Dá-me uma caneta”. No Brasil, o pronome é empregado no início de uma sentença: “Me dá uma caneta”.



Sobre o gerúndio, no Brasil o utilizamos para expressar eventos que acontecem no presente. “Estou escrevendo uma poesia”.



Em Portugal, a preferência é pelo uso do verbo em sua forma infinitiva, precedida por uma preposição: “Estou a escrever uma poesia”.



Gostou de conhecer mais sobre a história e as diferenças da língua portuguesa no Brasil e em Portugal? Esperamos que ela seja o início de uma jornada ainda mais longa pelo nosso idioma!

