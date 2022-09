Menor teria pulado o muro da escola para acessar às dependências da unidade - Reprodução/Prefeitura de Barreiras

Publicado 26/09/2022 13:23 | Atualizado 26/09/2022 15:32

Barreiras (BA) - Um adolescente armado com um revólver e armas brancas invadiu na manhã desta segunda-feira, 26, o Colégio Municipal Eurides Sant’Anna, em Barreiras, no oeste da Bahia, e matou uma aluna cadeirante.

A vítima foi identificada como Geane de Silva de Brito, de 19 anos. Segundo as polícias Civil e Militar, ela foi atingida por golpes de arma branca e disparo de arma de fogo pelo adolescente, que não teve a identidade revelada. Geane não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

Geane de Silva de Brito era cadeirante e não resistiu aos ferimentos Reprodução/Redes Sociais O crime ocorreu por volta das 7h20. A Prefeitura de Barreiras informou que o rapaz vestia uma roupa preta, capuz e óculos escuros e teria pulado o muro da escola — que é de gestão compartilhada entre a prefeitura e a PM — para conseguir acessar às dependências da unidade. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram que estudantes deixaram o colégio correndo. Ainda não se tem informações sobre o que teria motivado o ataque.

Segundo a polícia, ao tentar fugir, o adolescente foi baleado por uma terceira pessoa ainda não identificada pelas autoridades. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para o Hospital Geral do Oeste. O estado de saúde do invasor não foi divulgado.

Ainda de acordo com a PM, com o criminoso foram encontrados um revólver calibre 38, duas armas brancas e "aparentemente uma bomba caseira". As investigações são conduzidas pela 11ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Barreiras). A polícia analisa dezenas de postagens atribuídas ao suspeito, que aparenta ter planejado o crime e se intitula como "Deus".

Em nota, a prefeitura lamentou o ocorrido e o chamou de "tragédia inimaginável". A administração informou que a Secretaria de Educação e a Polícia Militar acompanham o caso e que "solidarizam-se com a família da aluna vitimada, expressando os mais profundos sentimentos neste momento de profunda dor e consternação".

O caso tem provocado indignação nas redes sociais. Um morador da região publicou: "A dor dessa mãe e de toda a família é a nossa também. Barreiras [está] em luto", lamentou.