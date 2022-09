PUC está entre as faculdades que aceitam o ingresso de alunos através do programa - Reprodução/PUC

Publicado 28/09/2022 07:37 | Atualizado 28/09/2022 07:38

O Programa Universidade para Todos (Prouni) encerra nesta quarta-feira (28) as inscrições na lista de espera para candidatos que não foram pré-selecionados em nenhuma das duas chamadas do programa. Para se inscrever na lista, é preciso acessar a página do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior do Ministério da Educação (MEC).