Câmeras de segurança flagraram o momento da queda Reprodução/Redes Sociais

Publicado 29/09/2022 13:30

São Paulo- Dois ladrões caíram em uma vala usada para a troca de óleo de veículos, após um assalto a um posto de combustíveis em Alambari, no interior de São Paulo. Os suspeitos foram presos, quando caíram em outra vala enquanto tentavam fugir pela estrada, na madrugada de segunda-feira, 26.



Câmeras de segurança flagraram o momento do em que um dos homens, armado, procura o dinheiro nas gavetas da loja e coloca as notas e outros objetos dentro de uma bolsa. Depois, as imagens mostrando quando ao tentarem sair com a moto, os dois caem no buraco.

De acordo com a dona do posto, os dois suspeitos pediram para abastecer a motocicleta, mas um dos homens, que estava na garupa foi ao caixa do estabelecimento e rendeu um funcionário.

Após caírem na vala, os homens conseguiram tirar a moto do local e fugir. No entanto, após a Polícia Militar ser acionada, conseguiu prender a dupla no bairro de Taboãozinho, em Itapetininga.

De acordo com a PM, durante a fuga, eles teriam caído em uma outra vala, na estrada.