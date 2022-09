Edição deste ano conta com 3.396.632 inscritos, diz Inep - Reprodução/Agência Brasil

Publicado 29/09/2022 13:17 | Atualizado 29/09/2022 15:44

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) está chegando e, há um mês e meio do primeiro dia de provas, estudantes do país inteiro ficam apreensivos com tantos conteúdos para estudar e revisar. Se essa maratona incluir a preparação para outros vestibulares, o nervosismo pode ser ainda maior.

Segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), a edição deste ano, que acontecerá nos dias 13 e 20 de novembro, conta com 3.396.632 inscritos. Entre eles, 1.284.916 estão cursando o último ano do ensino médio e precisam cumprir o desafio de aliar a rotina da escola com os estudos para o exame. O professor especialista em vestibulares da Plataforma AZ, Zeid Sakr, dá dicas importantes de como conquistar a tão sonhada aprovação — seja por meio direto ou pelo uso das notas nos programas como SiSU e ProUni.

"Quanto mais preparação existir, mais fácil será manter a calma e concentração e ter um melhor resultado", comenta o especialista. Ele acredita que alguns passos são essenciais para obter o êxito: Montar um cronograma e um calendário particular que tenham as datas das provas, a disponibilidade de horários por semana e as matérias que precisam de revisão.



Considerando as características de cada estudante, Zeid afirma que "não existe uma receita de bolo para um cronograma perfeito". Para o professor, os interesses pelas disciplinas devem guiar o planejamento do estudante, que pode ser refeito de acordo com as necessidades. "O que muitos fazem é destinar o mesmo tempo para todas as matérias, assim esquecem de levar em consideração o grau de dificuldade e afinidade com cada uma", afirma.



O especialista ainda ressalta que as revisões devem começar antes; e não às vésperas do vestibular. Dessa forma, sobra tempo útil para reparar possíveis lacunas de aprendizagem e tirar as dúvidas restantes. Um detalhe que pode auxiliar é a leitura dos editais, nos quais são descritas quais matérias possuem peso maior, por exemplo. Assim, "o estudante pode dividir melhor seu tempo e priorizar os assuntos que cada prova irá cobrar", diz o professor.



Simulados podem ajudar



Inspirados nas provas reais, os simulados têm o objetivo de imitar uma situação de prova. Eles trazem a mesma quantidade e estilo de questões dos exames dos quais se originam e, através da correção, ajudam a identificar as lacunas do aprendizado.



"Mais do que fazer [os simulados], é importante corrigir e analisar. Eles são uma excelente ferramenta de preparo que permitem que os alunos já meçam suas notas de corte. A partir dele, é possível calcular os acertos e erros e traçar estratégias para conseguir a vaga pretendida", complementa o professor.

Para Sakr, errar questões faz parte do processo. O importante é que o estudante não caia na rotina. "A maratona de preparação é intensa e, com o passar dos dias, os alunos tendem a ligar o que chamamos de piloto automático e cair na rotina', explica. Alguns "recursos podem ser usados, como ver filmes e séries, ouvir podcasts".



Descanso é essencial